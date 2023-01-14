İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da yaya önceliği faaliyeti gerçekleştirildi

Aydın’da gerçekleştirilen yaya önceliği uygulamasında 1356 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 32 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Aydın'da gerçekleştirilen yaya önceliği uygulamasında 1356 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 32 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde (27) Trafik Timi ve (58) personelin katılımıyla “Yaya Önceliği ” faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette, 1356 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 32 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 9 araç trafikten men edildi, 3 şahıs yakalandı. Faaliyette 174 öğrenciye yaya geçidi kullanımına ilişkin eğitim verildi.

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