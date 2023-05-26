Aydın'da yaz aylarının gelmesi ile sokaklar renklendi

Havaların ısınması ile birlikte Aydın'da kent geneli dikilen ve bahçelerde açan yaz çiçekleriyle renklenmeye başlarken, cadde ve sokaklarında renk cümbüşleri oluştu.

Yaz ayların gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte Aydın'da cadde ve sokaklar gerek dikilen gerekse önceden dikilen ve çiçeklenme zamanı geldiği için açan çiçeklerle renklenmeye başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri tarafından sorumluluk alanlarında bulunan alanlarda yapılan peyzaj düzenlemeleriyle kent genelinde renk cümbüşü yaşanırken, pembe ve mor renkleri ile özel bir renk harmonisi sunan begonviller de en sık görülenler arasında başı çekiyor.

Merkez ilçe Efeler'de pek çok sokak ve bahçede görülen begonvil; mor, pembe, turuncu ve beyaz renkli çiçekleri ile göz kamaştırıyor. Haziran, Temmuz aylarından Ekim ortalarına kadar çiçek açan begonviller ilçenin hemen hemen her sokağını süslüyor. Vatandaşlar tarafından evlerin balkonlarına ve bahçelerinde de dikilip bakılan begonvil, yaz aylarının en çok tercih edilenleri arasında yer alırken, bakımı da büyük özen istiyor.

Begonvilin genellikle dış mekan bitkisi olduğunu hatırlatan çiçek satıcıları, fazla çiçeklenmesi için dağınık şekilde uzanan kolların budanması gerektiğini hatırlattı. Gövdesi ve dallarının bol güneş almasının begonviller için önemli olduğunu kaydeden çiçekçiler, yazları haftada iki kez, kışları ise bir kez sulamanın yeterli olacağını belirtti.