Aydın'da yaz Kur'an kursları açıldı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da hafta başı itibari ile yaz Kur'an kursları başladı.

Aydın'da 5 Temmuz Pazartesi günü tüm cami ve Kur'an kurslarında 2021 yılı yaz Kur'an kursları eğitime başladı. İl genelinde bin 118 cami, 13 mescit, 172 Kur'an kursu olan üzere toplamda bin 303 mekanda yaz Kur'an kursları açılırken, eğitimler yüz yüze ve online olarak yapılıyor.

Hafta başında Efeler Yavuz Sultan Selim Camii başta olmak üzere tüm ilçelerde açılış programları yapıldı. Yavuz Sultan Selim Camii'nde açılışa katılan İl Müftüsü Ercan Aksu, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaz Kur'an kurslarını başlatması ile birlikte camilerimiz adeta çiçek açtı. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de çocuklarımızı dünyanın süsü ve ziyneti olarak nitelendirmiştir. Efendimiz (s.a.v.)'in beyanı olan 'Çocuklar kişinin ahirette amel defterinin açık kalması için iyilik kaynağıdır ve “Anne ve babanın çocuğuna güzel isim vermesi, güzel ahlak ve edep öğretmesi çocuğuna karşı hak ve sorumluluklarındandır" sözünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kurslara ilgimiz oldukça fazla. İnşallah bu sayı daha da artar" dedi.

Programa öğrenci ve velileri tebrik eden İl Müftüsü Aksu, yaz Kur'an kurslarının önemine işaret ederek, tüm öğrencileri kurslara davet etti. Yaz Kur'an kurslarının 20 Ağustos'ta son bulacağı öğrenildi.