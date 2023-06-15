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Aydın'da Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri düzenlendi

Aydın il ve ilçelerinde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.



Aydın İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları çerçevesinde Seminere, Aydın Yaz Kur'an Kursları Rehber Öğretici Formatörlerinden Muhammed İsmail Fevzi Sayı ve Mehmet Demirci konuşmacı olarak katıldı. İl Müftülüğü Ömer Kocaoğul Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde Kur'an kursu uygulama esasları anlatıldı. İl Müftü Vekili Mehmet Atay, İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Raşit Kıymaz'ın katıldığı program karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

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