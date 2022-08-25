Aydın'da Yaz Kur'an Kursu öğrencileri bilgide yarıştı

Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü iş birliğinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlendi.

Aydın İl Müftülüğü koordinesinde Efeler İlçe Müftülüğüne bağlı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim öğretimine devam eden yaklaşık 200 öğrenci arasında bilgi yarışması yapıldı. Efeler Adnan Menderes Proje İmam Hatip Okulu'nda gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler 12 yaş altı ve 12 yaş üstü olarak iki ayrı kategoride yarıştı. Yarışmada öğrencilere, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarının 'Dinim İslam Temel Bilgiler' eserinden sorular yöneltildi.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Atay, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın, dini bilgileri öğrenmeleri, dürüstlük, doğruluk, hak ve adalet, güzel ahlak gibi değerlerimizi özümsemeleri büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle yarışmanın hazırlanmasında emeği geçen Efeler İlçe Müftü Vekili Adem Sakarya hocamıza ve ekibine ayrıca müftülüğümüzün idareci ve personellerine teşekkür ediyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sınavın değerlendirilmesinin ardından düzenlenecek törende dereceye giren yaklaşık 40 öğrenci bisiklet, tablet ve benzeri hediyelerle ödüllendirilecek.