Aydın'da Yaz Spor Okulları düzenlenen tören ile açıldı

Tüm Türkiye'de oluğu gibi Aydın'da da '2022 Yaz Spor Okulları' Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen tören ile açıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşması Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu yaptı. Aydın'daki yaz spor okullarında hedeflerinin 30 bin kayıt olduğunu belirten Fillikçioğlu, "Bugün Türkiye'deki 81 ilin tamamında Yaz Spor Okulları'nın açılışları gerçekleştiriliyor. Ücretsiz olarak tüm spor tesislerinin kapılarının çocuklarımıza sonuna kadar açıyoruz. 30 bin hedefini koyduğumuz yaz spor okullarında şu anada kadar 21 branşta yaklaşık 5 bin kayıt yaptık. Aydın'ın 17 ilçesinde yaz spor okullarımız ile yaz boyunca hizmet vereceğiz. Yaz spor okullarının tüm çocuklarımıza ve onları yetiştirecek olan antrenörlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gençlerin sağlıklı bir şekilde kendilerini geliştirmeleri, olumsuz bir takım ortamlardan uzak kalmaları bakımından yaz spor okullarını önemsediklerini ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi geçtiğimiz haftalarda tamamlandı ve öğrencilerimiz tatile girdi. Tatillerini en iyi şekilde değerlendirerek kendilerinin fiziksel ve sosyal yönden gelişmelerine katkı sağlayacağına inandığımız yaz spor okullarını tüm ilçelerimizde aynı anda başlatıyoruz. Temel amacımız gençlerimizin bu yaz spor okullarına en üst düzeyde katılımlarının sağlanmasıdır. Salondaki kalabalıktan da bugün görüyoruz ki Aydın gençliği, Aydın'ın velileri bu konuda oldukça duyarlı" diye konuştu.

Aydın'a ciddi spor yatırımlarının yapıldığını sözlerine ekleyen Vali Aksoy, "Aydın Valiliğimiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve de bazı belediyelerimiz arasında gerçekleştirilen protokollerle önemli spor yatırım yatırımlarımızı ilimizde gerçekleştirmeye başladık. Yüzme havuzundan, halı sahaya, gençlik merkezlerimizden diğer spor yatırımlarına kadar birçok alanda 17 ilçemizde çok sayıda spor yatırımına başladık. Bu yatırımlarla birlikte Aydın'ın spor altyapısı yenileniyor ve güçleniyor. Aydın önümüzdeki yıllarda çok daha iyi bir spor altyapısına sahip olacak ve yapacağımız birçok etkinlikte sonuna kadar bu spor tesislerini en iyi şekilde kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından; halk oyunları, cimlastik ve karate gösterileri velilerden büyük alkış alırken tören sonunda veliler ve öğrenciler branş kayıtlarını gerçekleştirdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor tesislerinde uzman antrenörler eşliğinde; atletizm, futbol, cimnastik, hentbol, güreş, judo, basketbol, hokey, tenis, taekwondo, boks, yüzme, floor curling, bocce, masa tenisi, karate, atıcılık, okçuluk, hemsball, voleybol ve badminton olmak üzere 21 branşta eğitimler verilecek.