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Aydın'da yeni amatör denizciler yetişiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Liman Başkanlığı’yla ortak bir çalışmayla amatör denizciler yetiştiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Liman Başkanlığı'yla ortak bir çalışmayla amatör denizciler yetiştiriyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Liman Başkanlığı'yla ortak bir çalışmaya imza atarak Aydınlıların amatör denizci belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörü yeterlilik belgesi almalarını sağlamaya devam ediyor. Şimdiye kadar yüzlerce Aydınlı amatör denizcilik ve kısa mesafe telsiz operatörlüğü belgesini alırken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da tüm Aydınlıları denizcilik kültürünün yerleşmesi için belgelerini almaya davet etti.


Kuşadası Liman Başkanlığı'yla Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen programda önce eğitimler veriliyor sonrasında da sınavlar yapılıyor.


Amatör denizci belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörü yeterlilik belgesi sınavları 7 Şubat Cuma günü Didim Ticaret Odası'nda, 14 Şubat Cuma günü Kuşadası Ticaret Odası'nda, 15 Şubat Cumartesi günü ASKİ Nazilli Hizmet Binası'nda ve 4 Mart Çarşamba günü Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda yapılacak.


Başvurular "www.adbs.uab.gov.tr" adresinden online olarak yapılabilirken bilgi almak isteyen Aydınlılar 0256 614 10 25 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

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