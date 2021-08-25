İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın'da yeni eğitim dönemi görüşüldü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.



Okulların açılacağı tarih için geri sayım başlarken, Aydın'da yeni eğitim dönemi öncesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. İlgili kurum müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Koordinasyon ve Eğitim Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapıldı. Toplantının gündem maddesi ise 6 Eylül'de yüz yüze eğitim ile açılacak olan okullar oldu. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, öğrencilerin sağlığını korumak adına alınacak önlemler görüşüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.