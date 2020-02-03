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Aydın'da yeni evlilikler azalırken, boşanmalar artıyor

Aydın İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri rakamlarına göre, evliliklerde gözle görülür azalma yaşanırken, boşanmalarda belirgin oranda artış gözleniyor.


Aydın'da, son 5 yılda en fazla evlilik, 8 bin 175 çift ile 2016 yılında gerçekleşti. Resmi rakamlara göre, Aydın'da 2015 yılında 7 bin 938 evlilik gerçekleşirken, 2016 yılındaki evlenen çift sayısı 237 artarak 8 bin 175'e yükseldi. 2017 yılında tekrar azalan yeni evlilik sayısı 7 bin 624'e geriledi.


2018 yılında az bir artışla 7 bin 734'e yükselen yeni evlilik sayısı, 2019'da 464 azalışla 7 bin 270'e kadar geriledi. Bu rakamlara göre, nüfus artmasına karşın, yeni evlilik gerçekleşmesi dikkat çekici oranda azaldı.



Boşanmalar artıyor


Yine elde edilen verilere göre, boşanma rakamları giderek artıyor. 2015 yılında 2 bin 488 çift boşanırken, 2016 yılında 2 bin 228 çift boşandı. Boşanan çift sayısı 2017 yılında 2 bin 605'e, 2018 yılında 2 bin 677'ye, 2019 yılında ise 2 bin 891'e yükseldi.


En az boşanmanın, en fazla evlilik gerçekleşen 2016 yılında gerçekleşmesi, en fazla boşanmanın ise, en az evlilik gerçekleşen 2019 yılında gerçekleşmesi dikkat çekici bulundu.

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