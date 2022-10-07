Aydın'da yeni öğretim yılı hızlı başladı

Aydın eğitimde Eylül ayında, Aydın ve Nazilli Fen Liselerinin başvurduğu TEKNOFEST 2022'de farklı projelerde Türkiye 1.liği ve Türkiye 2.liği derecelerinin alınmasıyla yüksek bir coşkuyla başlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca 10 pilot ilde uygulanan “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi'nde 110 okul içerisinden 11 okulun projesi sergilenmeye değer bulundu. Bu 11 okulun içerisinden 2 tanesinin Didim Anaokulu ve Kuşadası Nermin Metin Akar Ortaokulu olması bu coşkuyu arttırdı.

İlk ders zilinin çalınmasından bu yana geçen kısa sürede “Aydın Eğitim Buluşmaları” projesinde İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler, Sultanhisar, Çine ve Kuyucak ilçelerinde pek çok okula ve kuruma ziyarette bulunarak öğrenciler, öğretmenler, veliler ve halkımızla bir araya geldi. Her birinin ayrı ayrı talep ve düşüncelerini alarak süreç için fikir alışverişinde bulundu. Okul Müdürleri ile de bir araya gelerek geçtiğimiz yıl her alanda yapılan çalışmalar istatistiki açıdan değerlendirilirken gelecek yıl için yapılacak çalışmalar için yol haritası çizildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için, “Büyük heyecan ve başarılarla karşıladığımız yeni eğitim yılımız yine güzelliklerle devam etmektedir. Geçtiğimiz eğitim yılında okul öncesi 5 yaş grubunda yüzde 99,24 olan okullaşma oranımızı bu yıl yüzde 100'e çıkarmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. İlçelerimizde farklı tür ve kademelerde konuk olduğumuz okullarımızda yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizle bir araya gelerek ilimizin eğitimini nasıl daha iyiye taşıyabilirizle ilgili yol haritamızı hep birlikte çiziyoruz. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi bünyesinde bulunan Hastane Okulumuzda çocuklarımızla ve velileriyle bir araya gelerek tedavi görürken bir yandan eğitimine de kesintisiz devam edebilmekten duydukları memnuniyeti paylaştık. Bakanlığımızca kullanılmayan köy okullarının anaokulu, kurs merkezi, kütüphane gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülmesiyle; köy yaşam merkezlerimiz, öğrencilerimizin ve halkımızın hizmetine sunulmaya başlandı. Bu Merkezlerimizde halkımızla buluşarak onların talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı zenginleştiriyoruz. Tüm paydaşlarımıza katılım ve katkıları için teşekkür ediyorum. Hep birlikte aldığımız kararlar ve sürdürdüğümüz çalışmalarla ilimizin eğitimini hep daha yükseğe taşımada emin adımlarla ilerliyoruz. Bakanlığımızca 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için ilimize gönderilen 1 milyon 668 bin 579 ücretsiz ders kitabı ve 1 milyon 076 bin 163 ücretsiz yardımcı kaynak kitap için öğrenci ve velilerimizin duyduğu memnuniyeti bizler de paylaşıyoruz. Ders kitabı ve yardımcı kaynak açısından velilerimizin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu ihtiyacının karşılanmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e ve yerelde gerçekleştirdiğimiz projelerde bizlerden desteğini esirgemeyen Valimiz Hüseyin Aksoy'a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.