Aydın'da yeni yıl öncesi trafik denetimleri hız kazandı

Yeni yıla sayılı günler kala Aydın'da vatandaşların yılbaşına huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde girmeleri için Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Aydın'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik akımı ve güvenliğinde aksamalar olmaması dolayısıyla tedbirler almaya devam ediyor. Trafik düzeninin sağlanması amacıyla harekete geçen trafik ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Efeler ilçesi Işıklı Kavşağı'nda ihbarlı denetim yapan ekipler, kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri takmama gibi kurallara uymayan sürücülere idari işlem uyguladı. Zaman zaman bazı sürücüler ceza yememek için kırmızı ışıkta geçmediklerini iddia etse de ceza yemekten kaçamadı. Yaklaşık 2 saat süren trafik denetimlerinin yanı sıra ekipler, sürücülere trafik kuralları hakkında detaylı bilgi verdi. Vatandaşların trafik güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.