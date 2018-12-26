Aydın'da yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yol kontrol uygulama noktasında durdurulan araçta 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Aydın'a yeni yıl öncesinde uyuşturucu sevkiyatı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Aydın-İzmir oto yolundaki uygulama noktasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu. Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada 4 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.K., S.K. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.