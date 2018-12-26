İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yol kontrol uygulama noktasında durdurulan araçta 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yol kontrol uygulama noktasında durdurulan araçta 4 kilogram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Aydın'a yeni yıl öncesinde uyuşturucu sevkiyatı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Aydın-İzmir oto yolundaki uygulama noktasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu. Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada 4 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.K., S.K. ve F.Ç. gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 3 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.