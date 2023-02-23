Aydın'da yenidoğan bakım hizmetleri geliştiriliyor

Son yıllarda gelişen sağlık imkanları ile dikkat çeken illerden olan Aydın'da yenidoğan ölümlerinin azaltılması, yüksek teknolojiye dayanan tedavilerin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda devam ediyor. Bu çerçevede Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sağlık personellerine yönelik Temel Yenidoğan Bakımı eğitimi düzenlendi. Ülke genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak bilinen bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığınca çeşitli programlar yürütülürken, Aydın'da gerçekleştirilen eğitimlerde yenidoğan ölümlerini azaltabilmek için, yüksek teknolojiye dayanan, uzman ağırlıklı yenidoğan yoğun bakımının yanı sıra temel yenidoğan bakım hizmetlerinin de geliştirilmesi gerekliliği görüşüldü. İki gün süren eğitimlerin sonunda personellere katılım belgesi verildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik Bakanlığımızca çeşitli programlar yürütülmektedir. Yenidoğan ölümlerini azaltabilmek için, yüksek teknolojiye dayanan, uzman ağırlıklı yenidoğan yoğun bakımının yanı sıra temel yenidoğan bakım hizmetlerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ülke genelinde yenidoğan bakımında standardizasyonu ve güncel bilgilerin kullanılmasını sağlamak amacıyla Daire Başkanlığımızca ‘Temel Yenidoğan Bakım Programı' başlatılmıştır. Program çerçevesinde yenidoğana eli değen tüm sağlık personeline yönelik hazırlanan iki günlük hizmet içi eğitimlerde, yenidoğana yönelik yürütülen pek çok program bütünlük içinde sunulmakta ve sağlık personelinin bu konuda bilgi ve becerisinin artırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Müdürlüğümüz ÇEKÜS birimi tarafından Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonunda Temel Yenidoğan Bakımı eğitimi düzenlendi. Söz konusu eğitime üniversite, özel ve kamu hastanelerinde, yenidoğan ve doğum servislerinde görev yapan, bebeğe eli değen 61 sağlık personeli katıldı. İki günün sonunda kursu başarıyla tamamlayan personele katılım belgeleri verildi. Emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.