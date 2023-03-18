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Aydın'da Yenidoğan Eğitimi düzenlendi

Bebek ve yenidoğan ölümlerinin önlenmesi amacı ile yürütülmekte olan Yenidoğan Canlandırma Programı (Neonatal Resusitasyon Programı) çerçevesinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı Birimi ev sahipliğinde Aydın’daki eğitimcilere Neonatal Resusitasyon Güncelleme Eğitimi düzenlendi.

Bebek ve yenidoğan ölümlerinin önlenmesi amacı ile yürütülmekte olan Yenidoğan Canlandırma Programı (Neonatal Resusitasyon Programı) çerçevesinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı Birimi ev sahipliğinde Aydın'daki eğitimcilere Neonatal Resusitasyon Güncelleme Eğitimi düzenlendi.



Yenidoğan canlandırma eylemi, doğum sonrası yenidoğan bulgularının doğru değerlendirilmesi, resüsitasyon işlemlerinin uygun ve hızlı bir şekilde yapılması, asfiksiye bağlı ölümlerin ve gelişebilecek nörolojik sekellerin önlenmesinde büyük önem taşıyor. Bebek ve yenidoğan ölümlerinin önlenmesi amacı ile yürütülmekte olan Yenidoğan Canlandırma Programı çerçevesinde; Sağlık Bakanlığı tarafından, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen ve Kadın Üreme Sağlığı Birimi ev sahipliğinde Aydın'daki eğitimcilerine Neonatal Resusitasyon Güncelleme Eğitimi düzenlendi. Program sonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ebru Kurt NRP Eğitici Güncelleme Eğitimi'ne destek veren tüm eğitimcilere teşekkür etti.

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