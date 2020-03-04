Aydın'da yerli tohum ile kaliteli silaj için toplantı düzenlendi

Aydın'da yerli tohumlarla yüksek kaliteli silaj üretimi amacıyla “Silajlık Soya Fasulyesi ve Silajlık Mısır Yetiştiriciliği” toplantısı düzenlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi tarafından Efeler İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda, Yem Bitkileri Üretimi ve Geliştirme Projesi Kapsamında “Yerli Tohumlarla Yüksek Kaliteli Silaj Üretimi Amacıyla Silajlık Soya Fasulyesi ve Silajlık Mısır Yetiştiriciliği” konulu toplantı düzenlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yem Bitkileri Üretimi ve Geliştirme Projesi kapsamında TİGEM'den temin edilen 12 bin 950 kilogram Silajlık Soya Fasulyesi tohumu ve 9 bin 500 kilogram Silajlık Mısır tohumu 4 bin 387 dekar alanda yüzde 25 çiftçi katkısı olacak şekilde 12 ilçede ilçe müdürlüklerince belirlenen önder üreticilere dağıtılmıştır. Proje kapsamında Efeler ilçesinde 690 dekar alanda üretim yapmak üzere 1500 kilogram silajlık mısır ve 2 bin 100 kilogram silajlık soya fasulyesi tohumu verilmiştir. 20 üreticinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda proje hakkında Efeler ilçesi üreticilerine bilgi verildi. Yapılan toplantıda kaliteli kaba yem açığının kapatılması amacıyla; yerli silajlık Yemsoy soya çeşidi ve ADA-9510 silajlık mısır çeşidinin beraber yüzde 30-70 oranında yetiştirildikten sonra hasat edilip silajının yapılması, yüksek protein ve besin içerikli kaba yem silajı elde edilmesi uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu proje kapsamında İlçelerimizde çiftçilere yönelik olarak bilgilendirme toplantıları yapılmaya devam edecektir” denildi.