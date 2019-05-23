Aydın'da yetiştiriciler kış hazırlıklarına başladı

Aydın'da uzun süren kış ve soğukların ardından güneş yüzünü göstermesi ile birlikte yetiştiriciler kış hazırlıklarına başladı. Bu yıl dağlarda ve otlaklarda kendiliğinden yetişen otun az olması nedeniyle ot kıymete bindi. Aydın ovasında biçilip kurutulan otlar balyalanarak depolara kaldırılmaya başlandı.

Bu sezon kış mevsiminin biraz daha uzun sürmesi nedeniyle ot biçme işleminin 1-2 hafta geciktiğini belirten Aydınlı çiftçilerden Mustafa Ballı, “Bu yıl dağlarda ve otlaklarda kendiliğinden biten ot çok az. Ovalarda ekim otları da kış havaların geç ısınmasından dolayı anca gelişti. Yem fiyatları aşırı yükseldiği için imkanı olan herkes kendi yemini kendisi üretmeye çalışıyor. Şu anda normal ekilmiş otun balyası 20 TL'ye satılırken, yoncanın paketi 30 TL'ye satılıyor. Bizler de imkanlar çerçevesinde yeme daha az para vermek için kendi hayvanlarımızın ihtiyacını kendimiz karşılamaya çalışıyoruz” dedi.