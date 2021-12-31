İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da yılbaşı yoğunluğu

Yeni yıla saatler kala Aydın çarşılarında yılbaşı yoğunluğu yaşandı.



Aydın'ın Efeler ilçesinde yılbaşı alışverişi hareketliliği yaşanıyor. Vatandaşların alış veriş tercihlerinin başında kuruyemiş, meyve ve hediyelik eşyalar gelirken, cadde ve sokakları doldu taştı. Geçen sene pandemi dolayısıyla satışların durgun olduğunu belirten esnaf bu seneki hareketliliğin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. İş yerlerini dolduran vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından dolayı şikayet etti. Efeler esnaflarından Vedat Kara, "Geçen sene pandemi dolayısıyla doğru dürüst iş yapamadık. Bu sene çok şükür 2 haftadır bir hareketlilik mevcut. Vatandaşların alım gücü zayıflasa da bu tür günlerde eskisi kadar bol olmasa da alış verişi ihmal etmiyorlar. Umarız yeni yılda Korona virüs son bulur, en büyük temennimiz bu" dedi.

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