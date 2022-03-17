Aydın'da yılın doktoru ve hemşiresi belirlendi

Aydın'da yılın doktoru seçilen Dr. Engin Öztürk ve yılın hemşiresi Yeter Alacam, Ankara'daki törenin ardından başarı belgelerini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın katılımlarıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Aydın'ı temsilen İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, ildeki başarılı çalışmalarıyla yılın doktoru seçilen Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Dr. Engin Öztürk ve yılın hemşiresi olarak belirlenen Didim Devlet Hastanesi'nde görevli Hemşire Yeter Alacam katıldı. Ankara'daki törenin ardından Aydın'a dönen Öztürk ve Alacam, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un misafiri oldu. Sağlık hizmet sundukları üstün gayret ve başarılarından dolayı Vali Aksoy, Yılın Doktoru ve Yılın Hemşiresi seçilen personellere Başarı Belgesi takdim etti.