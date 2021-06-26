Aydın'da YKS heyecanı

Aydın'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Polis ekipleri öğrencilerin sınava sorunsuz olarak girmesi için sabah saatlerinden itibaren yoğun tedbir alırken, Efeler Belediyesi de okulların önünde su dağıttı.

Aydın il genelinde sabah saatlerinden sınav giriş saati olan 10:00'a kadar polis ekipleri ana yollarda ve sınav yapılacak bölgelerde yoğun trafik tedbiri aldı. Sınav süresinde ise polis ekipleri en küçük bir gürültüye dahi müdahale etti.

Veliler daha heyecanlı çıktı

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için saat 10:00'kadar salona giriş yapan adaylar saat 10.15'te sınava başladı. Sınava giren öğrencilerden daha heyecanlı görünen velilerin sınava öğrencilerden daha hazırlıklı geldikleri görüldü. Aydın'ın kavurucu sıcağında sınava giren öğrencilerini serin buldukları gölgelere halı ve minder sererek bekleyen veliler zaman zaman dua etti, zaman zaman da diğer velilerle sohbet edip sınav saatinin dolmasını bekledi.