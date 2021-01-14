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Aydın'da yüksek kesimler karla kaplandı

Türkiye’de etkili olan soğuk ve yağışlı hava, Aydın’da da etkili olurken, yüksek kesimler beyaza büründü.

Türkiye'de etkili olan soğuk ve yağışlı hava, Aydın'da da etkili olurken, yüksek kesimler beyaza büründü.


Aydın'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte Çine ilçesi Madran Dağı'nın zirvesi karla kaplandı. Yaklaşık 10 santimetre kar yağışı alan bölge beyaza büründü. Aydın'da soğuk ve yağışlı havanının önümüzdeki günlerde de etkisini arttırması beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışının görülmesi bekleniyor.


Çineli vatandaşlar ise bu sene kar yağışının geç kaldığını, yağışların devam etmesi dileğinde bulundular.

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