Aydın'da yüksekten düşen genç kız ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde oturdukları beşinci kattaki evin balkonundan düşen genç kız ağır yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 202 sokaktaki bir apartmanda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki P.Ö. ailesi ile birlikte oturduğu apartmanın beşinci katındaki dairenin balkonundan apartman boşluğuna düştü. Metrelerce yükseklikten yere çakılan genç kız ağır yaralandı. Genç kızın düştüğünü fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan genç kızın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.