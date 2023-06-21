Aydın'da yunus ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve 'yunus' olarak bilinen motosikletli polis timi tarafından 6 yılı aşkın hapis cezası bulunan 2 şahsında da aralarında bulunduğu 37 aranan şahıs yakalanırken, şüphe üzerine durdurulan şahıslardan da çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yunus timleri halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda; aralarında 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl 9 ay ve 'kullanmak için uyuşturucu uyarıcı madde satın almak bulundurmak ve kullanmak' suçundan 6 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası olan şahısların da olduğu toplam 37 aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Şüphe üzerine durdurdukları 1 şahıstan 10 gr esrar, 1 şahıstan 10 adet narkotik hap olmak üzere toplam 8 şahıstan değişik miktarlarda narkotik maddeler ele geçiren yunus timleri; 1 şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 13 fişek, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan bir adet bıçak ve 4 adet de çalıntı motosikleti sürücüleri ile birlikte yakaladı.