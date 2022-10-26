Aydın'da Yunus Timleri suçlulara nefes aldırmadı

Aydın'da Yunus Timleri son günlerde yaptıkları çalışmalar ile çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirirken, 25 aranan şahsı ise yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri huzur ve güvenliğe yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Yunus Timleri son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda, aralarında 3 yıl 1 ay 15 gün ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslarında olduğu 25 aranan şahsı yakaladı. Yapılan çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 49 adet fişek ele geçirildi. Yapılan aramalarda ise 11 şahıstan değişik miktarlarda uyuşturucu madde ve 35 adet narkotik hap ele geçirildi. Ekipler ayrıca çalıntı 1 adet motosiklet ve hırsızlık inşaat malzemelerini şüphelileriyle birlikte yakaladı. Yunus timlerinin vatandaşların huzuruna yönelik çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.