Aydın'da yurtta kalan öğrenciler kendilerini geliştiriyor

Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İl genelinde 2 karma, 6 erkek ve 5 kız olmak üzere toplam 13 öğrenci yurdunun bulunduğu Aydın'da öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra gençlere yönelik açılan çeşitli kurslarla da kendilerini geliştirmesi sağlanıyor. Bu çerçevede Yenipazar Kız Yurdu'nda açılan Bilgisayar İşletmenliği kursu hafta sonları da devam ederken, öğrenciler de kurslara ilgili gösteriyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Bilgiye ulaşmakta ve daha pek çok alanda hayatın bir parçası haline gelmiş bilgisayar kullanımının öneminin farkında olan gençlerimiz için ders zili çaldı. Yenipazar yurdumuzda Bilgisayar İşletmenliği kursumuz hafta sonunda da devam ediyor” ifadeleri yer aldı.