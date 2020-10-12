Aydın'da yüz yüze eğitimin ikinci aşaması bugün başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yüzyüze eğitimde ikinci aşamaya geçilirken, aylar sonra okullarına kavuşma heyecanı yaşayan 66 bin 990 öğrenci, yüz yüze eğitime bugün başladı.

21 Eylül'de birinci sınıf ve anaokulu ile başlayan yüz yüze eğitimin, ikinci aşaması bugün başladı. İlkokullarda 2., 3. ve 4. sınıflar ile ortaokullarda 8 ve liselerde ise 12. sınıfları kapsayan ikinci aşamada aylar sonra okullarına kavuşan Aydınlı öğrenciler, ilk gün heyecanı yaşadı. Öğrenciler okul bahçesine alınmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ilk derslerine girdi. 12 Ekim'den itibaren başlayan yüz yüze eğitimde her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak.

“Müdür Okumuş, öğrencileri karşıladı”

İkinci aşamanın ilk gününde aylar sonra okullarına kavuşan öğrencilere başarılar dileyen Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler Örsdemir Balkan Ortaokulu, Kardeşköy Ortaokulu ve İlkokulu'nu da ziyaret etti. Burada öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Okumuş, öğrencilere sosyal mesafe ve hijyen kurallarını da hatırlattı.

“Devamsız sayılmayacak”

Yüz yüze eğitim ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada da “Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde İl Hıfzıssıhha Kurullarının İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında da dersler yüz yüze eğitimle verilecek. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak” ifadelerine yer verildi.