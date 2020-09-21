Aydın'da yüz yüze eğitimin ilk ders zili çaldı

Aydın'da ‘2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın yüz yüze ilk ders zili ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için çaldı.

31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimi seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başladı. Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve diğer protokol üyeleri, yüz yüze eğitimin ilk ders zilini Efeler Aliya İzzet Begoviç İlkokulu'nda çaldı.

Seyreltilmiş uygulama ile okullarına gelen anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri mesafe kuralına uygun bir şekilde sıralarındayken kısa bir halk oyunları gösterisinden sonra Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in ilk ders zilini çalmasıyla sınıflarına geçtiler.

Uzaktan eğitime geçilen ilk günlerde yeniden okula kavuştuklarında öğrencilere incir dağıtımı sözü veren Aydın Milletvekili Mustafa Savaş; Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ile beraber sınıflarına geçen öğrencileri ziyaret ederek, hayırlı, başarılı ve güvenli bir eğitim öğretim yılı dileklerini ilettiler. Protokol üyelerinin öğretmen ve öğrencilere incir ikramından sonra program sona erdi.

İl genelinde 31 bin 683 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren ilimiz genelinde 31 bin 683 anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi yüz yüze eğitime başlarken, toplamda 181 bin 278 öğrencimiz uzaktan eğitime devam edecekler. Yüz yüze eğitimin başladığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda ‘1 gün yüz yüze eğitim' şeklinde olacak. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek. Uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak. İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması ve her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olması sağlanacak. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dâhil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek. Yeni eğitim öğretim dönemi ayrıca TRT EBA TV, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla da devam edecek” dedi.