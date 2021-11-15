Aydın'da zeytin hasat sezonu başladı

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezi durumunda olan Aydın'da zeytin hasadı başladı. Oldukça kurak geçen bir yılın ardından düşük rekolteye rağmen zeytin ve yağ fiyatlarındaki artış üreticiyi memnun ediyor.

Yaklaşık 25 milyon ağaç varlığıyla Türkiye'de zeytincilik konusunda ilk sırada yer alan Aydın'da, yağışların geç gelmesi nedeniyle zeytin hasadı da geç başladı. Zeytin ağacı varlığı bakımından Türkiye lideri olan Aydın'da zeytin üreticisi kuraklık ve rekolte düşüklüğüne rağmen zeytinyağı fiyatlarındaki artış nedeniyle oldukça mutlu ve umutlu.

Aydın'da geç gelen yağışların ardından üreticilerin zeytin hasadına başlaması ile birlikte tarla ve bahçeler şenlendi. Özellikle okulların ara tatile girmesi ile birlikte çoluk çocuk tarlaya gelip zeytin hasadına başlayan üreticiler oldukça keyifli. Eskiden salamura yapan pek çok üretici artık daha çok zeytinlerini yağ olarak değerlendirirken yağ fiyatlarının da toptan 35 TL civarında olduğu belirtildi.

Bu yıl kuraklık nedeniyle dağlık alanlardaki zeytin ağaçlarında ciddi sıkıntı olduğunu taban arazilerde ise zeytin ağaçlarının durumunun daha iyi olduğunu belirten Aydın Karpuzlulu üreticilerden Adnan Akdağ, düşük rekolteye rağmen mutlu olduklarını söyledi. Akdağ, “Allah'ın izniyle zeytinde hasada başladık. Yağış az olduğu için dağ kısımlardaki zeytin ağaçlarında mahsul yok ya da çok az. Tarla ve taban arazilerde ise iyi. Bu yıl ilk defa sıktıracağımız için yağ verimi henüz belli değil” diye konuştu.

Çocukları ve torunları ile zeytin bahçesinde hasada katılan Melahat Akdağ ise zeytin işçiliğinde zahmetin ağır kısmının zeytini çırpan erkeklerde olduğunu belirterek bu yıl kuraklığa rağmen taban arazilerde zeytin veriminin güzel olduğunu belirterek tek temennisinin hasat ettikleri zeytini ve çıkacak yağı ağız tadı ile yemek olduğunu söyledi.

Aydınlılar kış mevsimine girilmesine rağmen bahar havasında zeytinleri hasat etmeye başladı.