Aydın'da zeytin hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir bahçeden 30 kilo zeytin çalan hırsız, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Badrık mevkiinde gerçekleştirdiği devriye esnasında N.C.' ye ait zeytin bahçesinden bir kişinin zeytin topladığını fark etti. Yapılan incelemede şüpheli E.Ö.'nün (55) hırsızlık amacıyla bahçeden zeytin topladığı tespit edildi. Şüpheli E.Ö. suçüstü yapılarak gözaltına alınırken, topladığı 30 kilo zeytin ise sahibine teslim edildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.