Aydın'da zeytin ve narenciye bahçeleri denetlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde zeytin ve narenciye bahçelerinde zararlı ve hastalık konularında denetim gerçekleştirildi.

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden zeytin ve narenciyede, hastalık ve zararlılara karşı mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri il genelinde bilgilendirme ve uyarılar yaparken, zeytin ve narenciye bahçelerinde de kontrollerini sürdürüyor. Yapılan kontrol ile ilgili yapılan açıklamada Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “İlçemiz mahallelerinde zeytin ve narenciye bahçelerinde kontroller yapılarak hastalık ve zararlı konularında çiftçiler bilgilendirildi” ifadeleri yer aldı.