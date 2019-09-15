Aydın'da zeytinyağı işletmeleri denetleniyor

Aydın'da zeytin hasat sezonu öncesi zeytinyağı işletmeleri denetleniyor.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Efeler'de faaliyet gösteren zeytinyağı işletmeleri sezon öncesi denetlenmeye başladı. Görevli personel tarafından yapılan denetimlerde, işletmelerin varsa eksiklikleri belirlenip, bunların tamamlanması konusunda işletme yetkilileri bilgilendirildi.

Her sezon öncesi yapılan rutin denetimler ile sağlıklı ve uygun şartlarda üretim yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor.