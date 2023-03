Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu üzeri Çine Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Muğla istikametine ilerleyen N.D. idaresindeki 48 LC 701 plakalı otomobil, Çine Hal Kavşağı'nda kontrolsüz dönüş yaptığı iddia edilen İ.Ş. idaresindeki 09 AAU 067 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile Ü.Ö. idaresindeki 07 ACH 325 ve A.T. idaresindeki 35 ATU 555 plakalı ticari araçlarda kazaya karıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.D. ile birlikte araçlarda yolcu konumunda bulunan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.