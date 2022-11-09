Aydın'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 otomobilin karışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzeri Kızılcaköy Mahallesi Mevkii'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle girişindeki kavşakta 09 AJ 317, 09 DP 804, 09 ABY 217 ve plakası öğrenilemeyen bir diğer otomobil olmak üzere toplamda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobillerde gerekli kontrolleri gerçekleştirirken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırırdı. Kaza nedeniyle yavaşlayan trafik de otomobillerin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.