Aydın'da yarın günün ilk saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Aydın'da zirai don ve buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz yarın (15.01.2021) ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Bu sistemlerle birlikte halen bölgemizde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının kuzeybatıdan başlayarak bölge genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Yarın (15.01.2021) ve hafta sonunda Balıkesir ve Çanakkale'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği, Pazar (17.01.2021) gününden itibaren sıcaklıkların daha da düşeceği ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerde orta ve yükseklerde yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerimizin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.