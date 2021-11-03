Aydın'daki afişler merak konusu oldu

Aydın'ın her yerini süsleyen “Bi hareketine bakar hayat” sloganlı afişler kent genelinde merak konusu oldu.

Ülke genelinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek adına başlatılan kampanya Aydın'da da merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan kampanya ile trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kamuoyunda farkındalık oluşturulacak. Kampanya kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelindeki merkez noktalara ve duraklara asılan afişlere bakanlar, dönüp bir daha baktı. Pembe - lacivert zemin üzerine sadece ‘Bi hareketine bakar hayat' yazı bulunan ve üzerinde hiç bir isim olmayan afiş ile ilgili Aydınlı vatandaşlar çeşitli yorumlarda bulundu. Şehrin her yerindeki bu afiş için tahminler yürüten vatandaşlar, uzun süre afişe bakarak anlamlar çıkarmaya çalıştı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında bulunan ve vatandaşların yoğunlukla yaşadıkları mekanlarda afiş asarak kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlarken, ‘Bi Hareketine Bakar Hayat' teması ile hazırlanan sloganın 8 Kasım Pazartesi gününden itibaren bilgilendirme, kısa videolar ile kampanyanın önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor.