Aydın'daki alev savaşçılarını üzen haber

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi zeytinlik alanda ağaca asılı halde bulundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Volkan Tuğ'un ölümü ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Olay, Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından zeytinlik alanda bir kişi ağaca asılı halde bulundu. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Personeli Volkan Tuğ olduğu belirlenirken, Tuğ'un ölüm haberi ailesi başta olmak üzere, mesai arkadaşlarını ve tüm sevenlerini yasa buldu. Jandarmanın sorumluluk alanında kalan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.