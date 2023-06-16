Aydındaki Aykonutzedelerin umutları tükendi

Aydın'da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu öncülüğünde kurulan ve yaklaşık 6 yıl önce de Yavuzlar İnşaat Firması tarafından devir alınan kooperatif alanında binalar yerine marul fidanları dikildi. Kooperatifi devralırken 36 ayda binaları bitirme sözü veren Yavuzlar İnşaat'ın sözünü yerine getirmesini isteyen çevre sakinleri artık ümitlerinin tükendiğini belirttiler.

Aydın'ın merkez Güzelhisar Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 46 bin metrekarelik arazi üzerine yapılacak olan ve Ege'nin en büyük konut projesi olarak halka sunulan Yavuzlar İnşaat Mylife City proje alanında bir çivi dahi çakılmayınca hak sahipleri umutlarını yitirdi. Kooperatifi 20 Kasım 2017 tarihinde devralan ve 36 ay içerisinde Kasım 2020'de evleri hak sahiplerine teslim edeceğini vadeden Yavuzlar İnşaat, aradan geçen 56 aylık süreçte bir çivi dahi çakmadı.

Her geçen gün mağdur sayısının arttığı kooperatif alanında atıl duran onlarca dönüm değerli arsanın bir an önce değerlendirilmesini isteyen çevre sakinleri sözünde durmadığı gerekçesi ile Yavuzlar İnşaat Firması'na tepki gösterdi.

Kooperatif kurulurken onlarca insanın evinden edildiğini belirten çevre sakinlerinden Ayfer Kılınç, “Güzel bir daireye kavuşma hayali ile bu alanda evi olan onlarca aile yurdundan yuvasından edildi. Geride kalan 26 yıllık süreçte pek çok hak sahibi öldü gitti. Şimdi herkes kirada evine yerleşeceği günü bekliyor. Ama Yavuzlar İnşaat da sözünü tutmadı. Güya binaların yükseleceği alanda marul fidanları yükseldi. Yüzlerce mağdur var. Bu mağduriyetin bir anca giderilmesini bekliyoruz” diye konuştular.