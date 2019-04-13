Aydın'daki baca yangını mahalle sakinlerini korkuttu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir aperatif dükkanının bacasının tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle 218 sokakta faaliyet gösteren aperatif dükkanının bacasında yangın çıktı. 6 katlı binanın çatısından çıkan dumanı gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek baca yangınına müdahale etti. Baca yangını kısa sürede söndürülürken mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.