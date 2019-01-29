Aydın'daki çiçek seraları elektrik faturalarından dertli

Aydın'da jeotermal suyu kullanılarak ısıtması yapılan ilk seralardan olan Germencik Ortaklar Gümüş Seraları'nda çiçek üretimi yapan yetiştiriciler, başkalarının mutluluğu için ürettikleri çiçeklerin kendilerini mutlu etmediğini belirttiler. Özellikle seraları ısıtmak için kullandıkları sıcak suyu çıkarırken harcadıkları elektrik enerjisine tarımsal değil ticari tarifeden fatura kesildiğini belirten Gümüş Köyü'nün Muhtarı Ersel Has, “Gerekli destek verilmez ise bölgedeki seracılık son bulur” dedi.

Aydın'da dönemin valisi Recep Yazıcıoğlu'nun gayretleri jeotermal enerji merkezi Germencik'teki sıcak suyun kullanılması için yapılan teşviklerin ardından bölgede ilk ılıca tesisleri ve sıcak su ile ısıtılan çiçek seraları Gümüşköy'de kuruldu. Onlarca dönüm alanda kurulan ve çok sayıda kişinin istihdam edildiği seralarda üretilen çiçekler de yıllarca çeşitli ülkelere ihraç edildi.

Kışın jeotermal suların ısısı ile yazın da normal iklim şartlarında üretilen çiçekler alanları mutlu ederken üreticisini mutlu etmez oldu. Gerek ilaç ve gübrelerin pahalılaşması gerekse seralarda kullandıkları elektriğin ticari saat uygulaması ile faturalandırılması nedeniyle sektörde ciddi bir sıkıntı yaşandığını belirten Gümüşköy Muhtarı Ersel Has, “Eskiden ihracat olurdu, yıllardır bölgeden çiçek ihracatı yok. Bu durum fiyatları dolayısıyla üreticiyi olumsuz etkiledi. Bu yetmiyormuş gibi, ısıtmada kullandığımız suyu çıkarırken kullandığımız elektrik enerjisi normalde tarım saati uygulaması ile faturalandırılması gerekirken ticari kullanım olarak faturalandırılıyor. Bu da üreticiye ciddi bir külfet oluyor. Yetkililerden kullandığımız elektrik enerjisinin tarımsal tarifeden faturalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.