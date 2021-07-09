Aydın'daki çöl sıcaklarına karşı deveciler seferberlik ilan etti

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da etkili olan çöl sıcaklarına karşı deveciler seferberlik ilan etti. Gölgede 40 dereceyi bulan aşırı sıcaklarda keyfi kaçan pehlivan develerin huzuru için Aydın'da pehlivan develer önce katran karışımı zeytin yağı ile yağlanıp sonra da sabunla yıkanıyor. Yağlama ve yıkama işleminden oldukça keyif alan develerin bu işlem sonrası daha rahat yaşadığı belirtildi.

Çöl hayvanı olmalarına rağmen yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı develerin çok rahatsız olduğunu belirten deveciler; Aydın'da sıcakların bastırmasının ardından önce develeri katran, kantaron ve zeytinyağı karışımı ile yağladı. Bu uygulama ile haşere ve sineklerin yaklaşmadığı develere şimdi de yıkama işlemi uygulanmaya başladı.

Eşi Bayram Ali Şentürk ile birlikte devecilik yapan Pınar Şentürk, aşırı sıcakların yaşandığı Aydın'da yaz boyu periyodik aralıklarla develeri yağlayıp yıkadıklarını belirterek, develerin mutluluğu için maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını söyledi. Zor bir işlem olmasına rağmen bu işi severek yaptıklarını belirten Aydın'da asırlar önce taşıma işleminde kullanılan develerin artık güreşlerde kullanıldığını belirterek “Yaz aylarında develer yağlanıp katranladıktan sonra hastalıklardan uzak durması ve rahat etmesi için bu şekilde develeri yıkıyoruz. Devenin cüssesine göre kullandığımız yağ ve katran miktarı değişiyor. Yağlanıp yıkanan develerin yeni çıkan tüyleri daha parlak ve sağlıklı oluyor. Bunun yanında develer yağlanıp yıkanınca haşere yaklaşmıyor” diye konuştu.