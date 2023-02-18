Aydın'daki depremzede aileler taleplerini anlattı

Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerine yerleşen depremzede aileleri ziyaret ederek taleplerini dinleyen Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan; “El birliği ile saracağız depremin acılarını” dedi.

Kahramanmaraş Depremi'nin ardından Aydın'a gelen depremzede aileler Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilmeye devam ediyor. Yaşadıkları acıyı unutmaya çalışan depremzedelere destek olmak için Aydın genelinde gönüllü vatandaşlar ve kurumlar da harekete geçerken, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, depremzede aileleri ziyaret etti. Efeler ve Nazilli ilçelerindeki yurtlarda kalan aileler ile görüşen Turan ‘geçmiş olsun' dileklerini ileterek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyaretin ardından konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “İl Müdürümüz Ömer Turan, deprem sebebi ile ilimize gelen Nazilli ve Efeler ilçelerimize yerleştirilen vatandaşlarımızı ziyaret ederek, acılarına ortak olduğumuzu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olduğumuzu her türlü sorun ve taleplerinde devletin tüm kademeleri ile yanlarında olduğumuzu belirtti. Rabbim bu tarifsiz acıyı tekrar yaşatmasın bu aziz milletimize” ifadelerine yer verildi.