Aydın'daki eğitimcilere AFAD'tan eğitim

Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 29 öğretmene AFAD tarafından bir hafta sürecek eğitim programı hazırlandı. Eğitimlerin ilk gününde İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, AFAD İl Müdürü Ramazan Harman'ı ziyaret ederek, eğitimleri yerinde inceledi.

Eğitimlere gönüllü olarak katılan öğretmenlere, Temel Afet Bilinci, KBRN, Arama Kurtarma Araç ve Envanter tanıma ve kullanma gibi eğitimler verileceği öğrenildi.