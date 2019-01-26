Aydın'daki hastaneler ‘bebek dostu' seçildi

Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından bu yana yürütülen “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında Aydın'da 2018 yılında ‘Bebek Dostu Hastane' oranı yüzde 93,3 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından, çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarına paralel olarak “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında yürütülen çalışmalarda Aydın'da 2018 yılında 350 Aile hekimliğinden 347'si Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi unvanını almaya hak kazandı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “ İlimiz 2003 yılında "Bebek Dostu İl", 2008 yılında "Altın Bebek Dostu İl” unvanı almıştır. İlimizde sürdürülmekte olan “ Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler” programı kapsamında 2018 yılı itibariyle 350 Aile hekimliği biriminden 347'si Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi unvanı almaya hak kazanmış olup; Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi oranı yüzde 99,1'dir. Bunun yanında Bebek Dostu Hastane oranımız yüzde 93,3'tür. Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında, 21-23 Ocak 2019 tarihleri arasında Bakanlığımız Bebek Dostu Hastane Ulusal Değerlendirme Ekibi tarafından doğum yapılan tüm hastaneler ve bazı Aile Sağlığı Merkezleri değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonunda, Ulusal Değerlendirme Ekibi tarafından brifing verildi. Söz konusu toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Candal, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Selma Özcan, Hastane Başhekimleri ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri katıldı. Emeği geçen Ulusal Değerlendirme ekibine teşekkür ederiz” denildi.