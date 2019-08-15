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Aydın'daki hastanelerde bayram sonrası yoğunluk yaşandı

Aydın’da Kurban Bayramı boyunca acil dışındaki polikliniklerin hizmet vermemesi bayram sonrasında yoğunluğa sebep oldu.

Aydın'da Kurban Bayramı boyunca acil dışındaki polikliniklerin hizmet vermemesi bayram sonrasında yoğunluğa sebep oldu.


Aydın'daki özel ve devlet hastaneleri bayram tatili süresi boyunca acil dışındaki poliklinikler hizmet vermedi. Özellikle bayram süresi boyunca acil poliklinikliği kurban kesiminde, trafik kazalarında yaralanan ve diğer vakalarda vatandaşlara yirmi dört saat hizmet verdi. Diğer sağlık sorunlarının tedavisi için bayram sonrasını bekleyen vatandaşlar, ilk iş gününde hastanelerde yoğunluğa sebep oldu. Bazı poliklinik sıralarında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar tedavi olmak için sıra bekledi.


Hastanelerdeki yoğunluğun bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

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