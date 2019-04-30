Aydın'daki hava kirliliği sorunu Meclis'e taşındı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'daki hava kalitesinin tehlikeli grupta yer almasını Meclis'e taşıdı.

CHP'li Bülbül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonunun 27 Nisan 2019 tarihindeki verilere göre, Hava Kalitesi İndeksi 499 olarak ölçülen Aydın, tehlikeli grupta yer alan tek il olmuştur. Bu durum Aydın ilinin hava kalitesinin sağlık sorunlarına neden olabilecek kadar kötü olduğu anlamına gelmektedir” dedi.

Hava Kalitesi İzleme İstasyonları verilerine göre Aydın'daki hava kalitesinin sağlık sorunlarına neden olacak kadar kötü olmasının nedenlerini soran Bülbül, “Jeotermal Elektrik Santrallerinin (JES) hava kirliliğine etkisi nedir? Aydın ilinde işletilmekte olan JES'lerin hava, toprak ve su kirliliğine etkileri araştırılmakta mıdır? Yapılan araştırmaların sonuçları neleridir? Bu sonuçlar neden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır? 2010-2016 yılları arasında Aydın ilinde kansere bağlı ölümlerin yüzde 18 arttığı belirtilmektedir. 2016-2019 yılları arasında, yıllara göre ve Aydın ilinin ilçelerine göre, kansere bağlı ölümlerin oranı nedir? TUİK verilerine göre 2018 yılında, Aydın ilinde meydana gelen ölüm nedenlerinin büyük çoğunluğu solumun sistemi rahatsızlıkları olarak kayda geçmiştir. Aydın ilindeki hava kirliliğinin solumun yolu hastalıklarına etkisi ölçülmüş müdür? Aydın ilinde özellikle JES'lerin olduğu bölgelerde hissedilen çürük yumurta kokusunun nedeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından ‘Jeotermal alanlarının karakteristik göstergesi' olarak açıklanmıştır. Yapılan JES'lerin ardından Aydın ilindeki hidrojen sülfür gazı oranının arttığı bilinmektedir. 2007-2019 yılları arasında yıllara göre hidrojen sülfür gazı oranları nedir? Hava raporlarında bu gazın miktarı belirtilmekte midir? Bu gazın insan sağlığına etkileri nelerdir? Aydın ilindeki hava kalitesinin iyileştirilmesi için Bakanlığın bir eylem planı bulunmakta mıdır?” sorularını yöneltti.