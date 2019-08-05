Aydın'daki kazada bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybederken iki kişi ise yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli karayolu Köşk ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 42 ZG 269 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 20 yaşındaki Oğuzhan Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kazada yaralanan 2 kişi ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.