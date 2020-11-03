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Aydın'daki kazada traktör ikiye ayrıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı traktör ikiye ayrıldı. Traktör sürücüsünün yaralanmadığı kazada, otomobil içerisindeki üç kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza öğlen saatlerinde Ataeymir Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak içerisinde Gürkan A. yönetimindeki traktörle, 09 ABE 851 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile traktör ikiye ayrıldı. Şans eseri traktör sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan N.U., A.U., ve E.D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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