Aydın'daki korkutan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Esenköy Arpaz mevkiinde dün gece makilik alanda başlayan ve Karıncalıdağ Ormanlığına sıçrama riski bulunan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Şu an itibariyle 22 hektar alanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yangının dün akşam saat 21:06'da başladığı belirtilerek “Nazilli işletmesi Karıncalıdağ Şefliği Esenköy Mahallesinde makilik alanda başlayan yangına saat 21:15'de ilk müdahale yapılmıştır. Yangına 22 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 13 su tankeri, 5 iş makinası,10 teknik personel, 10 memur,111 yangın söndürme işçisi, 50 mükellef söndürme çalışmalarına katılmıştır. Yangın kısmen kontrol altına alınmış soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi. .

Yangına sabah havanın aydınlanması ile birlikte helikopterle havadan da müdahale edilirken, gece boyunca yoğun bir çalışma ile Arpaz Bölgesi'nden Karıncalıdağ Ormanlık alanına yangın sıçramaması için mücadele verildi.