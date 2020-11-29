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Aydın'daki korona virüs denetiminde 82 bin 934 TL ceza kesildi

Aydın’da yapılan korona virüs denetiminde bir günde kurallara uymayan kişi ve işletmelere 82 bin 934 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'da yapılan korona virüs denetiminde bir günde kurallara uymayan kişi ve işletmelere 82 bin 934 TL cezai işlem uygulandı.


Aydın'da korona virüs denetimleri aralıksız olarak devam ederken, yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor. 27 Kasım tarihinde 243 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 544 şehiriçi toplu ulaşım aracı, 15 pazar yeri, 109 ticari taksi, 1022 iş yeri denetlendi. Yapılan denetimlerde korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan kişi ve işletmelere 82 bin 934 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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