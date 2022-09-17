Aydın'daki müftüler istişare toplantısında bir araya geldi

Aydın İl Müftülüğü ile ilçe müftülükleri arasında yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliğin sağlanması, din hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2022 yılı Eylül ayı ilçe müftüleri istişare toplantısı Bozdoğan'da gerçekleştirildi. İl Müftüsü Hasan Güneş başkanlığında ilçe müftülerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda genel ve idari konuların görüşüldü. İl Müftü Yardımcıları Mehmet Atay, Melek Sevindi ve ilçe müftülerinin de hazır bulunduğu istişare toplantısında İl Müftüsü Güneş, ilçe müftülerine katkılarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.