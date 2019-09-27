Aydın'daki Oda ve Borsalar ortak toplantı gerçekleştirdi

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Buket Çallı ve Murat Boranalp'in de katıldığı toplantıda, Odaların genel talepleri ve görüşleri gündeme geldi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, genel ekonomik durum, turizm ve tarımda yaşanan genel ve bölgesel sorunlar ve talepler görüşüldü.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, ülkenin zeytinde en zengin bölgelerinden biri olan Kuşadası'nda, önümüzdeki günlerde ikincisi yapılacak olan Zeytin Festivali hakkında bilgi verdi ve oda ve borsalardan destek istedi. Akdoğan ayrıca, dünyanın en büyük ve en eski seyahat acentelerinden biri olan Thomas Cook ile ilgili yaşanan olumsuz gelişmeler ve bölgemize etkileri konusunu da toplantıda gündeme getirdi ve konuyla ilgili yapılan çalışmaları ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda, Aydın ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren dokuz Oda ve Borsanın başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin fikir alışverişinde bulunduğu toplantılar, diğer oda ve borsaların da ev sahipliğinde devam edecek.